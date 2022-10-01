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Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією
Росія висуває лише ультиматуми
фото з відкритих джерел

Перемовини між Україною та РФ можуть розпочатися лише після виведення окупаційних військ з нашої території

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звинуватив Росію в ескалації конфлікту між країнами. На думку Подоляка, РФ не готова до переговорів.

«Попри заяви влади Російської Федерації про готовність до переговорів вона висуває лише ультиматуми, тож у таких умовах врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом неможливе», – заявив Подоляк в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією фото 1

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

 

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Теги: Україна Офіс президента росія Михайло Подоляк війна

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