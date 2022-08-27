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Подоляк назвав дві умови, за яких Україна підпише мирний договір з РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Подоляк назвав дві умови, за яких Україна підпише мирний договір з РФ
Фото: Associated Press

Війна між Росією та Україною все ж закінчиться за столом переговорів

Лише коли Україна дійде до меж кордону 1991 року, а Росія зазнає значних тактичних втрат на фронті, тоді Київ готовий сідати за стіл переговорів і підписувати мирний договір. Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка виданню Helsingin Sanomat.

В Офісі президента наголосили, що Росія має зазнати таких втрат, щоб вона не змогла диктувати Україні свої ультиматуми.

За його словами, на його думку, війна між Росією та Україною все ж закінчиться за столом переговорів. 

"Росія справді готова до миру лише в тому разі, якщо вона зазнала значних тактичних втрат. Тоді вона перестає висувати ультиматуми й змушена вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді Росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи", – вважає Михайло Подоляк.

Радник голови ОП також переконаний, що поразка Росії дасть свободу вибору Білорусі, яка може стати справжньою європейською демократією.

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