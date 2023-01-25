Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри

Збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у $54 млрд

Станом на грудень 2022 року українській інфраструктурі через війну завдано прямих збитків на суму $137,8 млрд. З листопада сума збільшилася майже на $2 млрд. І=Такі дані оприлюднила Київська школа економіки (KSE).

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«Загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення, розпочате Росією 24 лютого 2022 року, оцінюється у $137,8 млрд (за вартістю заміщення)», – йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що у порівнянні з обрахунками станом на листопад 2022 року загальна сума збитків зросла майже на $2 млрд. Найбільше зростання збитків повʼязане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та обʼєктів сфер культури, релігії та спорту.

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Зокрема, збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у $54 млрд (+ $1,5 млрд у грудні). За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних, 17,5 тис. багатоквартирних та 280 гуртожитків.

Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, із завданими збитками на $35,6 млрд, промисловість та втрати підприємств – $13 млрд.

Сума збитків від руйнувань освітніх закладів зросла у грудні на $400 млн і становить $8,6 млрд. Внаслідок бойових дій вже пошкоджено або зруйновано понад три тис. освітніх закладів, з-поміж них 1,4 тис. – середньої освіти, 865 – дошкільної, 505 – вищої освіти. Ще на $100 млн зросли збитки, яких через війну завдано закладам сфер культури, спорту та релігії. Наразі вони оцінюються у $2,2 млрд. За підсумками грудня 2022 року таких обʼєктів 1327: це 907 закладів культури, 168 спортивних закладів, 157 обʼєктів туризму та 95 релігійних обʼєктів.

Раніше повідомлялося, що збитки агросектора України від війни склали понад $40 млрд.