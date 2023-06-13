Банкова звернулася до міжнародних партнерів після удару по Кривому Розі

Єрмак наголосив, Україна потребує більше озброєння, зокрема сучасних винищувачів F-16

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу наголосив, що Україна потребує більше озброєння. Зокрема, сучасних винищувачів F-16. Про це йдеться у його дописі в Telegram.

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«Російські терористи вбивають цивільних. Вони думають, що покарання не буде. Більше Patriot, F-16, більше зброї і НАТО. Це гарантії безпеки для України і доказ того, що демократія сильна», – наголосив Єрмак.

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За словами очільника Офісу президента, «тільки сила та трибунал здатні зупинити російське зло».

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє – вкрай важких) і семеро перебувають під завалами

До слова, російські загарбники продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей в Україні.