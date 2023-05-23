Банкова розповіла, яку формулу миру готовий прийняти Зеленський

Жовква: «Всі ці пропозиції, якщо вони прийнятні для української сторони перш за все, мають увійти у відповідну основу формули миру президента Зеленського»

За словами Банкової, не може бути «бразильського плану» щодо миру в Україні, «китайського плану», «африканського плану» чи «ватиканського плану»

Президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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«Не може бути «бразильського плану» щодо миру в Україні, «китайського плану», «африканського плану», «ватиканського плану». Оскільки війна відбувається на території України, формула миру має бути лише українська. Президент України готовий вислуховувати будь-які пропозиції. Ті пропозиції вже неодноразово лунали. Але всі ці пропозиції, якщо вони прийнятні для української сторони перш за все, мають увійти у відповідну основу формули миру президента Зеленського», – сказав чиновник президентського офісу.

Нагадаємо, питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог залучив для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.