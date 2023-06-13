«Відповідатимуть за кожну ракету»: Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу

Унаслідок ракетного обстрілу загинули троє мешканців п'ятиповерхівки

Російські загарбники продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей в Україні. Про це написав президент України Володимир Зеленський про обстріл ворогом Кривого Рогу.

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«Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть», – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, у ніч на 13 червня сили ППО збили три крилаті ракети над Кривим Рогом, але є і прильоти, пошкоджені цивільні об’єкти.

Попередньо, загинули троє мешканців пятиповерхівки. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Троє постраждалих на приватному підприємстві, їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.