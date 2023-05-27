На Бєлгородщині потужні вибухи: від прильотів у росіян стрес

Губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії

Є прильоти в льодову арену, парковку, міст

У суботу, 27 травня, у місті Шебекіно в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

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«Під обстрілом ЗСУ місто Шебекіно. Постраждалих немає, але жінці стало погано внаслідок перенесеного стресу», - написав він у своєму телеграм-каналі.

Жінку доправлено до районної лікарні.

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Гладков повідомив, що «вибуховою хвилею від прильоту снаряда ствольної артилерії пошкоджено фасад та вибито скло у льодовій арені, також є прильоти на територію парковки – пошкоджено дорожнє полотно».

Крім того, є прильоти по пішохідному мосту, в результаті в декількох місцях він пошкоджений.

Триває подворовий обхід.

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Нагадаємо, 27 травня вранці у Псковській області (Росія) прогримів вибух.