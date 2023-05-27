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На Бєлгородщині потужні вибухи: від прильотів у росіян стрес

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Бєлгородщині потужні вибухи: від прильотів у росіян стрес
Губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії
фото ілюстративне

Є прильоти в льодову арену, парковку, міст

У суботу, 27 травня, у місті Шебекіно в Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

«Під обстрілом ЗСУ місто Шебекіно. Постраждалих немає, але жінці стало погано внаслідок перенесеного стресу», - написав він у своєму телеграм-каналі.

Жінку доправлено до районної лікарні.

Гладков повідомив, що «вибуховою хвилею від прильоту снаряда ствольної артилерії пошкоджено фасад та вибито скло у льодовій арені, також є прильоти на територію парковки – пошкоджено дорожнє полотно».

На Бєлгородщині потужні вибухи: від прильотів у росіян стрес фото 1

Крім того, є прильоти по пішохідному мосту, в результаті в декількох місцях він пошкоджений.

Триває подворовий обхід.

Нагадаємо, 27 травня вранці у Псковській області (Росія) прогримів вибух.

Теги: війна обстріл вибух росія

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