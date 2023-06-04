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Уночі окупанти атакували Сумщину дронами-камікадзе

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували Сумщину дронами-камікадзе
Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Сумщині зафіксовано 54 вибухи

У ніч на 4 червня росіяни атакували низку громад Сумської області безпілотниками «Шахед», зафіксовано 54 вибухи. Ніхто з цивільних не постраждав, однак є руйнування. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл – шість вибухів. Також був обстріл БПЛА типу «Шахед»(один вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі. Миколаївська громада: був обстріл ударними БПЛА типу «Шахед»(чотири вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ – 13 вибухів. Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (три вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Свеській громаді росіяни скинули одну міну, у Краснопільській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) – 20 вибухів. Юнаківська громада зазнала обстрілу із мінометів – прилетіло шість мін.

Нагадаємо, що ввечері 3 червня окупанти завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі. Росіяни влучили між двома двоповерховими житловими будинками, де виникли дві пожежі: загинула дитина. 

Російська армія вранці 4 червня з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини. Крім того, росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії: влучили у житлові квартали.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Теги: окупанти обстріл Сумщина

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