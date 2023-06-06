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Підрив ГЕС: Шмигаль оголосив про початок будівництва нових водопроводів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив ГЕС: Шмигаль оголосив про початок будівництва нових водопроводів
За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Денис Шмигаль: «Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час» 

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«Наступне важливе рішення – це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів», – заявив Шмигаль.

Це будуть водогони:

  • Карачунівське водосховище-Кривий Ріг-Південне водосховище;
  • Марганець-Нікополь;
  • Хортиця-Томаківка.

За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

«Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення», – зазначив Шмигаль.

Також повідомлялося, що уряд створив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, який очолить  глава МВС Ігор Клименко.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: Каховська ГЕС уряд Ігор Клименко Денис Шмигаль Миколаїв Кривий Ріг будівництво міністр

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