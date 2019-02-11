«Батьківщина» зробила спеціальну заяву: підозра Мангеру - провокація проти Тимошенко



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У Тимошенко вважають, що слідство у справі Гандзюк має бути проведено швидко і неупереджено, прозоро і публічно

Силові структури чітко і скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко, - заява

У партії «Батьківщина» заявляють, що підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях, як метод нечесної боротьби за владу. Про це йдеться на партійному сайті.

«Силові структури чітко і скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення», - зазначається у заяві.

Факти:

1. «Напад на громадську активістку Катерину Гандзюк скоєно 31 липня 2018 року. Її облили концентрованою сірчаною кислотою. З хімічними опіками 40% тіла Катерину госпіталізують. 4 листопада вона помирає в київській лікарні.

2. 5 листопада активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк» вказують на слід депутата від БПП Миколи Паламарчука. Слідство затримує виконавців злочину і встановлює, що гроші організатору дійсно передав помічник народного депутата Паламарчука.

6. листопада Верховна Рада створює Тимчасову слідчу комісію з розслідування нападів на активістів. «Батьківщина» активно виступає за її створення і делегує в комісію свого представника Ігоря Луценка.

7.Активісти починають серію акцій протесту з вимогою розслідування справи. Серед імовірних замовників вбивства вони називають голову Херсонської ОДА Андрія Гордеєва, його заступника Євгена Рищука (обидва члени команди Петра Порошенка), голову Херсонської облради Владислава Мангера.

8. Владислав Мангер 31 січня заявив, що не має жодного відношення до нападу на Катерину Гандзюк, але з огляду на атаки на партію він призупиняє своє членство в «Батьківщині» і вимагає проведення незалежного розслідування.

9. Політрада партії задовольняє його заяву, а бюро Херсонської обласної організації ухвалює рішення про виключення Владислава Мангера з партії і рекомендує йому піти з посади голови Херсонської облради.

10. 29 січня Генеральний прокурор Юрій Луценко відкрито підтримує кандидата в президенти Петра Порошенка. З 2013 року Юрій Луценко є кумом Петра Порошенка.

11. На публічних акціях щодо справи Катерини Гандзюк поряд з активістами помічають штатних провокаторів СБУ.

12. 11 лютого Генеральний прокурор оголошує підозру Владиславу Мангеру в організації замаху на Катерину Гандзюк. Жодна людина з команди чинного президента у звинуваченнях не фігурує. Текст підозри не містить жодного конкретного факту чи доказу причетності Мангера до злочину.

Висновки:

1. Владислав Мангер запевняє, що не має жодного відношення до справи Гандзюк. Він готовий доводити свою невинуватість всіма засобами, включаючи поліграф.

2. Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби.

3. Силові структури чітко і скоординовано працюють проти Юлії Тимошенко. Вони організовують брудні провокації і виконують політичне замовлення.

Вимоги:

1. Юрій Луценко, який має очевидний конфлікт інтересів, має бути відсторонений від справ на час виборчої кампанії. Відповідно до ч.3 ст. 9 Закону України «Про прокуратуру» повноваження Генерального прокурора у разі його відпустки переходять 1-му заступнику.

2. Генеральна прокуратура має публічно оголосити про роль Гордеєва, Рищука, Паламарчука у справі Гандзюк.

3. Слідство у справі має бути проведено швидко і неупереджено, прозоро і публічно. Лише так силові структури можуть заперечити звинувачення в політичному забарвленні справи.