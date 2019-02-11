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    Політика

    Тимошенко назвала три конкретних кроки, що дозволять забезпечити українців житлом

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    Юлія Тимошенко вважає, що потрібно переглянути фінансово-кредитну політику - Тимошенко назвала три конкретних кроки, що дозволять забезпечити українців житлом
    Юлія Тимошенко вважає, що потрібно переглянути фінансово-кредитну політику

    В Україні потрібно скасувати перший внесок 25-30% вартості житла, запровадити довгострокове іпотечне кредитування та знизити вартість кредиту до 3-4%, - Тимошенко

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що нова фінансово-кредитна політика держави  допоможе розв’язати житлову проблему. Про це кандидат на пост президента повідомила під час зустрічі з редакторами та журналістами Львівщини, йдеться на партійному сайті.

    Лідер «Батьківщини» переконана, що забезпечення українців житлом можливо завдяки трьом основним крокам.

    Насамперед, треба скасувати непосильний для родин перший внесок (25-30% вартості житла), створити, як у розвиненому світі, страхові фонди, що страхують іпотечний кредит на ці 25 -30%.

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    По-друге, треба запровадити довгострокове іпотечне кредитування під купівлю житла на 15 і більше років. Адже зараз українські родини не можуть за 3-5 років віддати вартість квартири зі своїх доходів.

    «Треба перейти на іпотечне кредитування на 15 років і більше. Це політика НБУ і її треба ухвалити законом, щоб родини самі могли визначити, за скільки років зможуть повернути гроші, щоб цей внесок не руйнував щомісяця фінанси родини», – пояснила голова партії «Батьківщина».

    Також Тимошенко переконана, що потрібно знизити вартість кредиту: не 20% річних по кредиту, як є в Україні зараз, а 3-4%.

    До вашої уваги:  
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