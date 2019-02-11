Тимошенко назвала три конкретних кроки, що дозволять забезпечити українців житлом



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Юлія Тимошенко вважає, що потрібно переглянути фінансово-кредитну політику

В Україні потрібно скасувати перший внесок 25-30% вартості житла, запровадити довгострокове іпотечне кредитування та знизити вартість кредиту до 3-4%, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що нова фінансово-кредитна політика держави допоможе розв’язати житлову проблему. Про це кандидат на пост президента повідомила під час зустрічі з редакторами та журналістами Львівщини, йдеться на партійному сайті.

Лідер «Батьківщини» переконана, що забезпечення українців житлом можливо завдяки трьом основним крокам.

Насамперед, треба скасувати непосильний для родин перший внесок (25-30% вартості житла), створити, як у розвиненому світі, страхові фонди, що страхують іпотечний кредит на ці 25 -30%.

По-друге, треба запровадити довгострокове іпотечне кредитування під купівлю житла на 15 і більше років. Адже зараз українські родини не можуть за 3-5 років віддати вартість квартири зі своїх доходів.

«Треба перейти на іпотечне кредитування на 15 років і більше. Це політика НБУ і її треба ухвалити законом, щоб родини самі могли визначити, за скільки років зможуть повернути гроші, щоб цей внесок не руйнував щомісяця фінанси родини», – пояснила голова партії «Батьківщина».

Також Тимошенко переконана, що потрібно знизити вартість кредиту: не 20% річних по кредиту, як є в Україні зараз, а 3-4%.