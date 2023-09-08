Безкоштовне навчання в обмін на службу: Рада готує новий законопроєкт

У разі погодження на службу, держава забезпечує студентам здобуття відповідної освіти без жодних виплат

У Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до статті 23 закону про мобілізацію з метою стимулювання людей, які навчаються на платній основі, до добровільної згоди служити. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Як вказується, законопроєкт 9672-1 подав «слуга народу» Георгій Мазурашу.

«Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з їхнього боку», – йдеться у документі.

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Раніше МОН повідомило, як ставиться до ініціативи щодо розширення мобілізації щодо здобувачі вищої освіти старше 30 років.

Нагадаємо, з 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК, а у разі продовження дії воєнного стану в Україні їм загрожує і заборона виїзду з країни. Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.