Зеленський анонсував нове виробництво української зброї: звернення (відео)

Президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України

Володимир Зеленський: Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде нове виробництво української зброї – він разом із воїнами окреслив кілька пріорітетних позицій. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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«Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити, зробимо!», – заявив президент.

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Крім того, голова держави підкреслив, що разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем спілкувався з комбригами та комбатами, а також нагородив українських воїнів.

«До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми! Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо! Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів», – додав Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України.

Триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.