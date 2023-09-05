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Зеленський анонсував нове виробництво української зброї: звернення (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський анонсував нове виробництво української зброї: звернення (відео)
Президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України
скріншот з відео

Володимир Зеленський: Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде нове виробництво української зброї – він разом із воїнами окреслив кілька пріорітетних позицій. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

«Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити, зробимо!», – заявив президент.

Крім того, голова держави підкреслив, що разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем спілкувався з комбригами та комбатами, а також нагородив українських воїнів.

«До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми! Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо! Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів», – додав Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України.

Триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Володимир Зеленський війна

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