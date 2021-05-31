Білорусь не збирається відкликати посла з України: названо причину

Глава МЗС Білорусі вважає, що між Києвом і Мінськом «загубився» діалог

Мінськ не відкличе свого посла з Києва в односторонньому порядку, бо таке рішення може загострити відносини між двома країнами. Про це в інтерв'ю газеті «Комерсант» повідомив глава МЗС Білорусі Олександр Миридонов.

За словами Миридонова, після примусової посадки літака Ryanair і арешту опозиціонера Романа Протасевича між Києвом і Мінськом «загубився» діалог.

«Ми не маємо наміру ініціативно робити жодних кроків, які могли б привести до загострення. Або до більшої напруженості в наших відносинах», – сказав Миридонов.

Водночас міністр закордонних справ Білорусі заявив, що українська сторона вирішила обмежити політичні контакти, коли відповідав на питання, чи пробував він зв'язатися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

«Аналогічно зробили ми. Ми завжди заявляли про готовність розвивати всебічні контакти з Україною, підтримувати діалог, але позитивних відгуків на наші пропозиції не було», – сказав він.

Миридонов додав, що в цій ситуації Мінськ вирішив подивитися, якою буде ситуація далі і тільки після цього «обрати відповідне рішення».

Раніше міністр закордонних справ заявив, що посол України у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю.

Також на думку глави МЗС Дмитра Кулеби, зближення Білорусі та РФ загрожує нацбезпеці України.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на засіданні 27 травня вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.