Кулеба відповів, чи збирається Україна відкликати посла з Білорусі

Посол у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу

Міністр пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи відкличе Україна свого посла з Мінська на тлі примусової посадки літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Про це він заявив 27 травня в ефірі токшоу «Право на владу» на каналі «1+1».

За словами очільника МЗС, наразі посол у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю.

«Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно, але у нас є зараз багато гуманітарних питань. Він (посол, – ред.) займається гуманітарними питаннями. Зараз проблеми трансплантології з нашими пацієнтами. Ми займаємося цим питанням», – підсумував міністр.

Як повідомлялося, з Білорусі не можуть повернутися 26 українців.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на сьогоднішньому засіданні вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі

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