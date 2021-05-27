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    Кулеба відповів, чи збирається Україна відкликати посла з Білорусі

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    Посол у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу - Кулеба відповів, чи збирається Україна відкликати посла з Білорусі
    Посол у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу

    Міністр пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи відкличе Україна свого посла з Мінська на тлі примусової посадки літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

    Про це він заявив 27 травня в ефірі токшоу «Право на владу» на каналі «1+1».

    За словами очільника МЗС, наразі посол у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю.

    «Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно, але у нас є зараз багато гуманітарних питань. Він (посол, – ред.) займається гуманітарними питаннями. Зараз проблеми трансплантології з нашими пацієнтами. Ми займаємося цим питанням», – підсумував міністр.

    Як повідомлялося, з Білорусі не можуть повернутися 26 українців.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

    Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на сьогоднішньому засіданні вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі

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    Теги: МЗС Білорусь дипломатія міністр політика посол Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба відповів, чи збирається Україна відкликати посла з Білорусі