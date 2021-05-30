Премʼєр-міністр Литви закликала до «ядерних» санкцій проти Білорусі

Інґріда Шимоніте хоче від Євросоюзу тиску на будівників БелАЕС

Литовський премʼєр Інґріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість введення економічних та фінансових санкцій стосовно керівництва Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на структури, що беруть участь в будівництві білоруської атомної електростанції (БелАЕС).

Про це Інґріда Шимоніте заявила в інтерв'ю британській газеті Financial Times. Глава литовського Кабміну підкреслила, що Євросоюз повинен розглянути «всі види санкцій» проти влади Білорусі, включаючи обмежувальні заходи стосовно різних секторів економіки і доступу до фінансових ринків, а також компаній, що беруть участь в будівництві БелАЕС.

За її словами, примусова посадка літака ірландської авіакомпанії Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту в Мінську і його подальший арешт стали прикладом «повного придушення всіх свобод, якими дорожать країни ЄС». Вона також закликала провести додаткову роботу з підвищення безпеки польотів в Балтійському регіоні.

«Це ще не кінець історії. Цей світ, заснований на договорах, цінностях і правилах, змінюється. Це означає, що у наших партнерів по НАТО все ще є підстави вважати, що необхідно його подальше зміцнення, – сказала вона. Коментуючи рішення США не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора «Північного потоку – 2», Шимоніте заявила, що Вашингтон і Берлін не повинні «закривати очі на неприємні речі» через економічні інтереси однієї країни.

Нагадаємо, що парламент Литви затвердив кандидатуру Інґріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра країни наприкінці листопада минулого року. Кандидатуру підтримали консерватори, «Рух лібералів» і «Партія свободи», які сформували нову коаліцію.

У травні минулого року екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте програла президентські вибори незалежному кандидату економісту і колишньому банкіру Ґітанасу Науседі.

Минулого квітня на сайті БелАЕС зʼявилося повідомлення від імені співробітників атомної станції з повідомленням про можливу атомну аварію на ній. Згодом керівництво АЕС пояснило інцидент хакерською атакою.