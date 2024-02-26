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Боєприпаси для ЗСУ: Кулеба зробив гучне оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боєприпаси для ЗСУ: Кулеба зробив гучне оголошення
Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн
фото скріншот відео

Дмитро Кулеба: «Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші країни, окрім України у зв'язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії. Про це заявив Дмитро Кулеба в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи», – заявив міністр.

Також голова МЗС сказав, що наголошує на нестачі боєприпасів у розмовах із партнерами: «Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають», – додав Кулеба.

«Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки», – глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. Кулеба зазначив, що артилерійські снаряди – абсолютний пріоритет на цей момент.

Раніше повідомлялося, що Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. 

Теги: війна боєприпаси Дмитро Кулеба

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