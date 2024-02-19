Міноборони розробляє пончо, яке сховає українських військових від тепловізорів

Міноборони хоче створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність

Міністерство оборони України почало тестування антитепловізійного пончо. Така накидка повинна допомогти українським військовим стати непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

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Наразі для тестування відібрали п’ять зразків різних тканин. У Міноборони наголосили: матеріали повинні бути гнучкими та стійкими до атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості тощо.

«Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», – пояснив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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Від початку року в Центральному управлінні Міноборони вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавиці, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.

Як повідомлялося, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.