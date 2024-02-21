Канада готова профінансувати поставки боєприпасів Україні – ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну

Уряд Канади може виділити до $22 млн на реалізацію плану щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Про це повідомляє Cbc News з посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади.

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Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 млн канадських доларів ($22 млн) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

«Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво», – сказав Блер у понеділок.

Як повідомлялося, Канада зволікає з інвестиціями у збільшення виробництва боєприпасів, оскільки нібито не бачить у цьому економічної вигоди у середньостроковій перспективі.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.