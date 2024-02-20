Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW спрогнозував дії окупантів на Авдіївському напрямку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW спрогнозував дії окупантів на Авдіївському напрямку
За минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася
фото з відкритих джерел

Російські війська перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховій, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Наразі російські війська перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці.

Експерти вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.

Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки.

Водночас начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш, заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.

У звіті зазначається, що ISW поки що не помітив жодних ознак того, як російські війська вирішать розподілити свої сили, які зараз перебувають у районі Авдіївки.

Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

До слова, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині.

Читайте також:

Теги: війна Авдіївка фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Срібна куля», яка здатна зупинити московського монстра
«Срібна куля», яка здатна зупинити московського монстра
Вчора, 10:29
Капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври архімандритом Авраамієм звершили молебень за Україну
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
30 сiчня, 17:54
Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки
Ракетний удар по Києву: у столиці палають автівки
23 сiчня, 07:37
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ
29 сiчня, 07:22
2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року
Британська розвідка назвала втрати росіян у бронетехніці
29 сiчня, 12:09
Під час Другої світової війни Юхновський був сапером і мінером
«Ми не одержували жодних грошей». Ветеран і політик Юхновський порівняв нинішню війну з Другою світовою
3 лютого, 10:07
Зеленський вручив міністру закордонних справ Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня
Зеленський зустрівся з главою МЗС Португалії
6 лютого, 17:26
Військовим на «Зеніті» віддали наказ зберегти свої життя
Розстріл українських полонених біля Авдіївки. Коментар 110-ї бригади
Вчора, 20:35
За останню добу загарбники під Авдіївкою завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів
Авдіївка у напівоточенні: ЗСУ повідомили про ситуацію в місті
10 лютого, 16:04

Події в Україні

ISW спрогнозував дії окупантів на Авдіївському напрямку
ISW спрогнозував дії окупантів на Авдіївському напрямку
Окупанти посилюють наступальні дії на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилюють наступальні дії на одному з напрямків: аналіз ISW
РФ масово нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку – CNN
РФ масово нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку – CNN
Польські протестувальники блокували рух пасажирського поїзда з України
Польські протестувальники блокували рух пасажирського поїзда з України
Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого
Збиття двох російських літаків, смерть пілота Кузьмінова в Іспанії. Головне за 19 лютого
Розстріл українських полонених біля Авдіївки. Коментар 110-ї бригади
Розстріл українських полонених біля Авдіївки. Коментар 110-ї бригади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
33K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
31K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
23K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
23K
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
19K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua