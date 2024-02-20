ISW спрогнозував дії окупантів на Авдіївському напрямку

Російські війська перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Речник Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховій, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Наразі російські війська перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці.

Експерти вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.

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Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки.

Водночас начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш, заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.

У звіті зазначається, що ISW поки що не помітив жодних ознак того, як російські війська вирішать розподілити свої сили, які зараз перебувають у районі Авдіївки.

Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

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До слова, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині.