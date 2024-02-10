Два роки провела без батьків: із окупованої території повернуто неповнолітню дитину

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся

На підконтрольну територію України з тимчасової окупації вдалося повернути ще одну неповнолітню дитину. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відомстві розповіли, що в грудні 2023 року до міністерства звернулася жінка на ім'я Марія, яка просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу. І ось після майже двох років, які вони провели нарізно, родина знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому», – ідеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадують: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро: 16-48.

Нагадаємо, 25 січня, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.