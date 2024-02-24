Кулеба повідомив, коли Україна отримає майже 170 тисяч снарядів від ЄС

Кулеба заявив, що Євросоюз працює над подальшим збільшенням обсягу постачання боєприпасів

Кулеба зазначив, що артилерійські снаряди – абсолютний пріоритет на цей момент

Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

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Кулеба зазначив, що артилерійські снаряди – абсолютний пріоритет на цей момент.

«ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки Формули миру президента України Володимира Зеленського. Попереду ще багато поліпшень і рішень, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їхнє якнайшвидше ухвалення», – розповів Кулеба.

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За його словами, під час телефонної розмови 20 лютого високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив цілковиту солідарність ЄС з Україною.

Глава МЗС подякував Боррелю за підтримку України протягом останніх двох років.

Раніше повідомлялося, що Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.