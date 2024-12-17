Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
Бойки прийшов на допис в СБУ
фото: джерело в СБУ

Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви

Народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир», прокоментував свою скандальну заяву про «радикалів, які перейменовують міста», «заборону говорити рідною мовою» і «насильство над людьми», опубліковану 14 грудня у соцмережі TikTok. Вона викликала великий резонанс в Україні, а Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви.

Як пояснив Бойко своє скандальне звернення

Ще до походу Юрія Бойка в СБУ ВВС Україна звернулась до політика з проханням пояснити причини та мотиви зробити таке резонансне звернення. У коментарі виданню Бойко сказав, що в умовах російської агресії та знищення наших пам'ятників неприпустимо нам всередині країни боротися із власним минулим.

«Моя позиція щодо минулого та історичної пам'яті залишається незмінною протягом багатьох років. Нічого не змінилося й після початку збройної агресії Росії. Тому я не бачу нічого «різкого» у відео. Скоріше різкою була реакція на це відео. Кожен почув те, що хотів почути. Я дійсно категорично проти «політики відміни» минулого. Це історія становлення нашої держави, якою б вона не була. Її треба пам'ятати, щоб не повторювати помилок», – заявив Бойко.

Проросійський політик вважає, що стосовно мови та віри, не потрібно розхитувати суспільство у період війни, поділяючи на «правильних» і «неправильних» українців, а навпаки шукати точки єдності людей.

У Бойка запитали, хто такі «ми» у його відео, від імені яких він робить свої заяви.  

«Ми – це люди які протистоять російській агресії та водночас виступають за збереження конституційних прав і свобод українських громадян. Є дані різних соціологічних досліджень щодо того, що значна кількість українців не сприймає процеси «гуманітарної відміни», які відбуваються в країні. Тим більше, що такі дії порушують норми чинної Конституції. Саме на захист їхніх прав ми виступаємо», - заявив він.

Журналісти поцікавилися у Бойка, кого він має на увазі під «радикалами», яких згадує у відео і чи не має на увазі він нинішню владну команду й особисто президента Володимира Зеленського.

«Кожен чує те, що хоче почути. Давайте пригадаємо, що процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні по всій Україні», – заявив народний депутат.

Тут варто нагадати, що після Революції гідності у низці міст та сіл активісти зносили пам'ятники комуністичним діячам. Згодом парламент ухвалив пакет законів про декомунізацію, згідно з яким влада сама демонтувала пам'ятники комуністичним та радянським діячам, а також послідовно прибирає радянську топоніміку. У 2023 році парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» – після цього влада прибирає пам'ятники російським діячам та змінює відповідні назви міст та вулиць. 

Відповідаючи на запитання, чи не боїться Бойко порушення кримінальної справи через свої висловлювання, він сказав: «Моя заява якраз навпаки є закликом до всіх політиків припинити розколювати українське суспільство. Відповідальність за відсіч російській агресії повністю покладено на українську владу. Тому ми будемо і надалі її підтримувати. До речі і спікер і голова Офісу кажуть саме про те ж саме. Такий нечуваний розголос та резонанс якраз є свідченням того, що ми зачепили дуже болісну точку в суспільстві. Тому виявлення проблеми – це вже половина її рішення, а не підстава для кримінального переслідування».

Що відомо про Бойка  

Юрій Бойко очолює депутатську групу «Платформа за життя та мир» у парламенті, створену з колишніх членів ОПЗЖ.

Він був міністром енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єром ще за прем'єрства та президентства Віктора Януковича, а також одним із ключових облич його Партії регіонів.

Проросійську партію «Опозиційна платформа – за життя» " заборонили на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця партія стала спадкоємицею частини колишньої команди Віктора Януковича. Бойко керував нею разом із Вадимом Рабіновичем та Віктором Медведчуком. Членом партії також був Нестор Шуфрич, якому у 2023 році вручили підозру в державній зраді, він перебуває під вартою. Вадим Рабінович ще раніше втік з України.

Бойко балотувався на посаду президента України у 2014 та 2019 роках.

Його імʼя також повʼязано з відомою схемою в енергетиці – закупівлею двох бурових нафтових платформ за ціною вдвічі дорожче ринкової. Проте суд поки що не встановив там корупційної складової з його боку.

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Парламентарі вже підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

Теги: історія Василь Малюк відео TikTok парламент влада президент Нестор Шуфрич Україна активісти політика партії закон Юрій Бойко депутат Вадим Рабінович соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знаменитість стверджує, що інцидент стався 15 років тому в період її іспитів у виші. За словами Малкової, Володимир Талашко запросив її до себе додому, де й домагався
Акторка Малкова вперше розповіла про домагання від легенди радянського та українського кіно
20 листопада, 17:22
У результаті атаки Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень
Масований обстріл енергетики: нардеп розповів, чи досяг Путін мети
17 листопада, 16:54
Секретний стратегічний документ чітко визначає роль економіки на випадок нападу військ РФ
Німеччина почала готувати бізнес до війни з Росією – FAZ
20 листопада, 09:15
Сотні поліцейських були задіяні для захисту урядових будівель, а також для забезпечення проїзду на вулицях і збереження порядку
В Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
26 листопада, 23:22
У Грузії жінки вимагають від МВС припинити жорстоке побиття людей під час затримання
У Грузії жінки вимагають припинити побиття протестувальників (відео)
4 грудня, 14:28
46 безпілотників було локаційно втрачено
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
8 грудня, 09:36
До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars
Блінкен розповів, що увійде до оборонного пакету для України на $500 млн
13 грудня, 05:28
Колишній футболіст грузинської збірної Кавелашвілі – багаторазовий чемпіон Грузії
Спортсмен без вищої освіти: що відомо про нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі
14 грудня, 20:36
Біатлоністка Олена Городна
Збірна України змагалася у жіночій естафеті Кубка світу з біатлону. Яке місце посіла?
15 грудня, 15:18

Політика

Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС
Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
38K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
30K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
18K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
11K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua