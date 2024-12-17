Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео

Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви

Народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир», прокоментував свою скандальну заяву про «радикалів, які перейменовують міста», «заборону говорити рідною мовою» і «насильство над людьми», опубліковану 14 грудня у соцмережі TikTok. Вона викликала великий резонанс в Україні, а Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви.

Як пояснив Бойко своє скандальне звернення

Ще до походу Юрія Бойка в СБУ ВВС Україна звернулась до політика з проханням пояснити причини та мотиви зробити таке резонансне звернення. У коментарі виданню Бойко сказав, що в умовах російської агресії та знищення наших пам'ятників неприпустимо нам всередині країни боротися із власним минулим.

«Моя позиція щодо минулого та історичної пам'яті залишається незмінною протягом багатьох років. Нічого не змінилося й після початку збройної агресії Росії. Тому я не бачу нічого «різкого» у відео. Скоріше різкою була реакція на це відео. Кожен почув те, що хотів почути. Я дійсно категорично проти «політики відміни» минулого. Це історія становлення нашої держави, якою б вона не була. Її треба пам'ятати, щоб не повторювати помилок», – заявив Бойко.

Проросійський політик вважає, що стосовно мови та віри, не потрібно розхитувати суспільство у період війни, поділяючи на «правильних» і «неправильних» українців, а навпаки шукати точки єдності людей.

У Бойка запитали, хто такі «ми» у його відео, від імені яких він робить свої заяви.

«Ми – це люди які протистоять російській агресії та водночас виступають за збереження конституційних прав і свобод українських громадян. Є дані різних соціологічних досліджень щодо того, що значна кількість українців не сприймає процеси «гуманітарної відміни», які відбуваються в країні. Тим більше, що такі дії порушують норми чинної Конституції. Саме на захист їхніх прав ми виступаємо», - заявив він.

Журналісти поцікавилися у Бойка, кого він має на увазі під «радикалами», яких згадує у відео і чи не має на увазі він нинішню владну команду й особисто президента Володимира Зеленського.

«Кожен чує те, що хоче почути. Давайте пригадаємо, що процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики почалися за часів президентства Петра Порошенка. І він особисто, і парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні по всій Україні», – заявив народний депутат.

Тут варто нагадати, що після Революції гідності у низці міст та сіл активісти зносили пам'ятники комуністичним діячам. Згодом парламент ухвалив пакет законів про декомунізацію, згідно з яким влада сама демонтувала пам'ятники комуністичним та радянським діячам, а також послідовно прибирає радянську топоніміку. У 2023 році парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» – після цього влада прибирає пам'ятники російським діячам та змінює відповідні назви міст та вулиць.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться Бойко порушення кримінальної справи через свої висловлювання, він сказав: «Моя заява якраз навпаки є закликом до всіх політиків припинити розколювати українське суспільство. Відповідальність за відсіч російській агресії повністю покладено на українську владу. Тому ми будемо і надалі її підтримувати. До речі і спікер і голова Офісу кажуть саме про те ж саме. Такий нечуваний розголос та резонанс якраз є свідченням того, що ми зачепили дуже болісну точку в суспільстві. Тому виявлення проблеми – це вже половина її рішення, а не підстава для кримінального переслідування».

Що відомо про Бойка

Юрій Бойко очолює депутатську групу «Платформа за життя та мир» у парламенті, створену з колишніх членів ОПЗЖ.

Він був міністром енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єром ще за прем'єрства та президентства Віктора Януковича, а також одним із ключових облич його Партії регіонів.

Проросійську партію «Опозиційна платформа – за життя» " заборонили на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця партія стала спадкоємицею частини колишньої команди Віктора Януковича. Бойко керував нею разом із Вадимом Рабіновичем та Віктором Медведчуком. Членом партії також був Нестор Шуфрич, якому у 2023 році вручили підозру в державній зраді, він перебуває під вартою. Вадим Рабінович ще раніше втік з України.

Бойко балотувався на посаду президента України у 2014 та 2019 роках.

Його імʼя також повʼязано з відомою схемою в енергетиці – закупівлею двох бурових нафтових платформ за ціною вдвічі дорожче ринкової. Проте суд поки що не встановив там корупційної складової з його боку.

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Парламентарі вже підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.