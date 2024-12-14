Спортсмен без вищої освіти: що відомо про нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі

В опозиції висування Кавелашвілі на посаду президента правлячої партії назвали «образою грузинського народу» і «соромом»

Виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі. Основні факти біографії Міхеїла Кавелашвілі зібрало ВВС.

«Краще втілення грузинського чоловіка за своєю природою, якщо хочете», – так охарактеризував Міхеїла Кавелашвілі засновник і почесний голова правлячої партії, бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Саме він представив його кандидатуру на посаду президента 27 листопада.

Іванішвілі заявив, що правляча команда прийняла рішення одноголосно, і Кавелашвілі «відновить гідність, яку тимчасово забрали в інституту президентства».

Грав у футбол у Росії

Колишній футболіст грузинської збірної Кавелашвілі – багаторазовий чемпіон Грузії. У 1995 році в складі владикавказького клубу «Аланія» він став чемпіоном Росії, і в результаті грав за «Манчестер Сіті» та швейцарські клуби.

У той час як в спортивній кар'єрі Кавелашвілі багато яскравих сторінок, компетенція і освіта кандидата, особливо на фоні попередніх і діючої президентки Грузії, досвідченої дипломатки Саломе Зурабішвілі, викликали багато запитань.

Людина без освіти

Грузинські ЗМІ звернули увагу, що розділ про освіту в біографії Кавелашвілі на парламентському сайті пустий, а в 2015 році відсутність диплома завадила йому балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

В опозиції висування Кавелашвілі на посаду президента правлячої партії назвали «образою грузинського народу» і «соромом».

У «Грузинській мрії» заявили, що для «вірності та любові до батьківщини диплом не потрібен». Закони Грузії не зобов'язують кандидата в президенти країни мати вищу освіту, на відміну від Федерації футболу.

Заснував партію, що є «головним голосом антизахідної пропаганди в Грузії»

Із 2016 року Кавелашвілі тричі обирали депутатом. Усі рази – від «Грузинської мрії».

Але в 2022 році він формально відколовся і заснував свою партію «Сила людей», що відома як головний голос антизахідної пропаганди в Грузії.

Він звинуватив опозиційні партії в тому, що вони діють як «п'ята колона», якою нібито керують з-за кордону, і назвав президентку Зурабішвілі «головною агент кою».

Депутати «Сили народу» були ініціаторами першої невдалої спроби прийняти «закон про іноземних агентів» у 2023 році. Подібний закон діє у Росії, де він став інструментом переслідування та репресій.

Тоді законопроєкт у Грузії відкликали, але через рік урядова партія повторно ініціювала його і прийняла.

Кавелашвілі вважає свою партію «здоровою опозицією», а решту опозиціонерів його однопартійники вважають «радикальною опозицією, яку фінансують іноземні сили».

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі.

Нагадаємо, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.