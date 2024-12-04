У Грузії жінки вимагають припинити побиття протестувальників (відео)

У Грузії жінки вимагають від МВС припинити жорстоке побиття людей під час затримання

Учасниці жіночої акції намагаються «достукатися до сердець поліцейських»

У Грузії на тлі масових протестів проти рішення уряду, який заявив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року, розпочалася акція жінок біля поліцейських дільниць. Вони вимагають від правоохоронців припинити жорстоке побиття людей, які виходять на мітинги.

Як повідомляє NewsGeorgia, учасниці жіночої акції намагаються «достукатися до сердець поліцейських», які «слухають із кам'яними обличчями».

«Ми закликаємо всіх поліцейських, якщо вони грузини, якщо вони чоловіки і мають хоч краплю гідності, протистояти нашим катам та катам наших дітей», – йдеться у заяві учасників акції, яка вимагає припинити свавілля та розправи над учасниками протестів.

🇬🇪По всій Грузії розпочалася жіноча акція біля поліцейських дільниць



Жінки вимагають від МВС припинити жорстоке побиття людей під час затримання.



📹NGnewsgeorgia pic.twitter.com/FfsSBpAEoT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Зазначається, що подібні акції відбуваються сьогодні одночасно біля багатьох відділень поліції у Грузії.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Учора ввечері, 3 грудня, тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протест проти «Грузинської мрії». Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Крім того, в мережі поширили відео, де силовики б'ють беззбройного хлопця.