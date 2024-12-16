СБУ візьметься за Бойка? Ярош повідомив про розмову з Малюком

Ярош отримав від Малюка запевнення щодо того, що Служба безпеки України діятиме «твердо і рішуче»

Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів. Про це на Facebook-сторінці написав командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, вочевидь маючи на увазі нове відео Юрія Бойка із проросійськими тезами.

Ярош заявив, що мав розмову із Василем Малюком щодо «активізації діяльності в тилу колаборантів-політиків»: «Спілкувався з головою Служби безпеки України генерал-лейтенантом Василем Малюком щодо активізації діяльності в тилу, крайнім часом, колаборантів-політиків…».

Він заявив, що отримав запевнення щодо того, що Служба безпеки України діятиме «твердо і рішуче». «Ці тварюки отримають заслужене покарання. Василь Малюк слів на вітер не кидає! Йому – вірю. (Шуфрич, Дубінський, «енд компані» – підтвердження)…», – зазначив Ярош.

Варто зауважити, що допис командувача Української добровольчої армії з'явився на тлі того, що ексміністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича, голова депутатської групи «Платформа за життя та мир», яка була створена з колишніх членів забороненої ОПЗЖ, Юрій Бойко записав відео з проросійськими тезами. В ньому Бойко розповідав про «радикалів», які буцімто «почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити».

Додамо, що очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на цю заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

«Було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Утім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює», – заявив Коваленко.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ

До слова, один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко і досі має звання Герой України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю»..