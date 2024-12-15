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Проросійський політик Бойко виступив із дивною заявою, РНБО відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Проросійський політик Бойко виступив із дивною заявою, РНБО відреагувала
Бойко наплів щось про Колумба, радикалів і памя'ятники
фото з відкритих джерел

Нардеп заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву

Народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Відео з такою заявою він виклав у TikTok.

Бойко пригадав, що кілька років тому в Сполучених Штатах зносили памʼятники Христофору Колумбу – першовідкривачеві Америки.

«Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити. І ось сьогодні ми бачимо, що цей рух триває, що насильство над людьми триває», – заявив депутат.

Політик додав, що саме тому «все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні і за підтримку людей».

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на цю заяву народного депутата.

За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

«Було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Утім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює», – заявив Коваленко.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ. 

Нагадаємо, що один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойкощо і досі має звання Герой України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

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Теги: росіяни відео TikTok президент Герой України партії Юрій Бойко Леонід Кучма депутат

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