Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування

Через падіння збитого «Шахеда» у Кам’янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки та майно громадян

Російські терористи вночі атакували Україну 74-ма ударними дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

Безпілотники ворог запускав із таких міст: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

«Підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 46 безпілотників було локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.