У Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
Лідери опозиції пообіцяли продовжити мітинги по всій країні
Поліція в столиці Албанії Тирані застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сотень опозиційних протестувальників, які блокували дороги, звинувачуючи уряд у корупції й вимагаючи його відставки. Про це пише АР.
Албанські опозиційні депутати та сотні їх прихильників у вівторок на кілька годин заблокували рух на головних перехрестях Тирани, звинувачуючи Соціалістичну партію прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпуляціях на минулих виборах і узурпації повноважень судової влади.
Мітингувальники також вимагали відставки уряду та заміни на технократичний тимчасовий кабінет до парламентських виборів 2025 року.
«Протести триватимуть, це битва доти, доки цей режим не піде», – заявив Теді Блуші з опозиційної Партії свободи в інтерв'ю місцевим ЗМІ, пише Reuters.
Сотні поліцейських були задіяні для захисту урядових будівель, а також для забезпечення проїзду на вулицях і збереження порядку. Вони використовували водомети, встановлені на вантажівках, щоб тримати протестувальників подалі від мерії та площі Вільсона, а також, принаймні в одному випадку, сльозогінний газ.
Протест закінчився через три години, а лідери опозиції пообіцяли продовжити мітинги по всій країні.
Консервативна Демократична партія та її прихильники в опозиційній коаліції також проводять акції протесту через арешти їхнього лідера Салі Беріші та колишнього президента Іліра Мети за окремими справами про корупцію, заявляючи, що звинувачення є політично мотивованими.
Наступної весни в Албанії відбудуться парламентські вибори, на яких, згідно з опитуваннями, переможе партія прем'єр-міністра Еді Рами, частково через розкол опозиції.
Зазначимо, Рама перебуває при владі з 2013 року і планує балотуватися на четвертий термін наступного року.
США і Європейський Союз закликали опозицію відновити діалог з урядом, заявивши, що насильство не допоможе країні інтегруватися в ЄС.
Нагадаємо, у перший день засідання нового парламенту грузини виходять на масштабні протести. Водночас на деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників
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