У Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Сотні поліцейських були задіяні для захисту урядових будівель, а також для забезпечення проїзду на вулицях і збереження порядку

Лідери опозиції пообіцяли продовжити мітинги по всій країні

Поліція в столиці Албанії Тирані застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сотень опозиційних протестувальників, які блокували дороги, звинувачуючи уряд у корупції й вимагаючи його відставки. Про це пише АР.

Албанські опозиційні депутати та сотні їх прихильників у вівторок на кілька годин заблокували рух на головних перехрестях Тирани, звинувачуючи Соціалістичну партію прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпуляціях на минулих виборах і узурпації повноважень судової влади.

Мітингувальники також вимагали відставки уряду та заміни на технократичний тимчасовий кабінет до парламентських виборів 2025 року.

«Протести триватимуть, це битва доти, доки цей режим не піде», – заявив Теді Блуші з опозиційної Партії свободи в інтерв'ю місцевим ЗМІ, пише Reuters.

Сотні поліцейських були задіяні для захисту урядових будівель, а також для забезпечення проїзду на вулицях і збереження порядку. Вони використовували водомети, встановлені на вантажівках, щоб тримати протестувальників подалі від мерії та площі Вільсона, а також, принаймні в одному випадку, сльозогінний газ.

Протест закінчився через три години, а лідери опозиції пообіцяли продовжити мітинги по всій країні.

Консервативна Демократична партія та її прихильники в опозиційній коаліції також проводять акції протесту через арешти їхнього лідера Салі Беріші та колишнього президента Іліра Мети за окремими справами про корупцію, заявляючи, що звинувачення є політично мотивованими.

Наступної весни в Албанії відбудуться парламентські вибори, на яких, згідно з опитуваннями, переможе партія прем'єр-міністра Еді Рами, частково через розкол опозиції.

Зазначимо, Рама перебуває при владі з 2013 року і планує балотуватися на четвертий термін наступного року.

США і Європейський Союз закликали опозицію відновити діалог з урядом, заявивши, що насильство не допоможе країні інтегруватися в ЄС.

Нагадаємо, у перший день засідання нового парламенту грузини виходять на масштабні протести. Водночас на деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників