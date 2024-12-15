Збірна України змагалася у жіночій естафеті Кубка світу з біатлону. Яке місце посіла?

Замість Олександри Меркушиної гонку бігла Анна Кривонос

Останній день змагань на Кубку світу з біатлону розпочався з жіночої естафети. Участь у ній взяли 17 країн, серед них і збірна України.

Україна бігла жіночу естафету видозміненим складом у порівнянні з етапом у Контіолахті. Зокрема, замість Олександри Меркушиної гонку бігла Анна Кривонос, тоді як порядок старту решти біатлоністок теж зазнав змін.

Як минула жіноча естафета?

Христина Дмитренко чисто провела обидва вогневі рубежі, не використавши жодного додаткового патрона. Завдяки цьому українська біатлоністка змогла закінчити свій етап шостою з відставанням від француженки Жюлії Сімон у 22.5 секунди.

Втримала шосту позицію і Юлія Джима. Причому біатлоністка після першої стрільби навіть виходила другою, але через два додаткові патрони втратила позиції та збільшила відставання України до 49.5 секунд.

Майже втримала шосту позицію і Анна Кривонос. Українська біатлоністка використала лише один додатковий патрон, однак на останньому колі програла 50 секунд лідерці, француженці Софі Шово.

Відіграти дві позиції у підсумку вдалося Олені Городній. Біатлоністка випередила представниць Польщі та Чехії, хоча й не змогла нав'язати боротьбу норвежці Марен Кіркейде.

У підсумку Україна показала сьомий результат на фініші. За точністю роботи українки стали другими найкращими у гонці – із п'ятьма додатковими патронами поступилися лише Німеччині

Кубок світу. Гохфільцен (Австрія), естафета (жінки)

Німеччина (0+4) 1:16:13.7 Франція (1+13) +1:05.7 Швеція (1+6) +1:31.8 Словенія (0+6) +2:42.1 Швейцарія (1+10) +2:53.0 Норвегія (2+11) +3:08.2 Україна (0+5) +3:30.3

Раніше в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в цій гонці представили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Найвищу позицію мав Підручний – розпочинав персьют 15-м з відставанням у 58 секунд від переможця спринту, норвежця Йоганнеса Бьо.