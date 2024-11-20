Німеччина почала готувати бізнес до війни з Росією – FAZ

FAZ: Бундесвер проводить бесіди з компаніями через можливе протистояння з РФ

Збройні сили Німеччини почали розмовляти із представниками бізнесу для підготовки до можливого конфлікту з Росією. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«У Німеччині починаються приготування на випадок війни, яка матиме більш безпосередній вплив на Федеративну Республіку, ніж напад Росії на Україну», – зазначає видання.

За даними журналістів, схвалений політиками таємний документ містить докладний опис того, як діяти у разі оборони. Також у ньому зазначено, що робити, відповідаючи на російський маневр на східному фланзі НАТО.

Як зазначає FAZ, перша версія стратегічного документа має 1000 сторінок, деталі є секретними. Наприклад, у ньому перераховані всі споруди та об’єкти інфраструктури, які особливо варті захисту з військових причин.

Він також містить детальні плани щодо того, як діяти у разі оборони, або у разі напруги, тобто якщо потрібно було відповісти стримуванням на російські маневри на східному фланзі НАТО. Тоді Німеччина стала б центром для десятків тисяч, можливо, сотень тисяч солдатів, яких потрібно було б транспортувати на схід разом із військовими матеріалами, продовольством і медикаментами.

У «Плані оперативних дій у Німеччині» також чітко виокремлено роль бізнесу. Автори статті зазначили, що з цієї причини Торгово-промислова палата Гамбурга провела перший роз'яснювальний захід.

На кожну сотню співробітників влада закликала навчати «щонайменше п'ять додаткових водіїв вантажівок», які не потрібні компаніям. Підполковник та голова регіонального командування Гамбурга Йорн Плішке нагадав, що 70% усіх фур на місцевих дорогах водять східноєвропейці. Він запитав, де вони будуть, якщо почнеться війна.

На думку Плішке, необхідно скласти для компаній конкретний план, чого чекати від співробітників у разі конфлікту. Журналісти уточнили, що подібні заходи проводяться по всій Німеччині.

Нагадаємо, уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.