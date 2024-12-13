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Блінкен розповів, що увійде до оборонного пакету для України на $500 млн

Ірина Бура
glavcom.ua
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Блінкен розповів, що увійде до оборонного пакету для України на $500 млн
До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars
фото з відкритих джерел

Допомогу виділять з військових запасів США

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $500 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх вилучень із запасів Міністерства оборони, оцінюється в $500 млн», – ідеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Пакет містить:

  • боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • безпілотні авіаційні системи (UAS);
  • машини із захистом від мін і засідок (MRAP).

Також в рамках цього пакету Україна отримає багатоцільові позашляховики HMMWV, легкові тактичні автомобілі, хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN), протитанкові системи Javelin і AT-4, ракети TOW, боєприпаси до стрілецької зброї; гранати та навчальне спорядження, а також запасні частини й допоміжне обладнання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету допомоги у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь.

Також США виділяють Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги для підтримки сільського господарства, транспортної сфери, спільних проєктів уряду і Світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Загальна сума допомоги – $437,7 млн. 

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Теги: росія позашляховики Ентоні Блінкен озброєння президент боєприпаси Україна війна Джозеф Байден США окупанти військова допомога

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