Глава України доручив міністру оборони та головкому активізувати всі контакти з американською стороною

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Йшлося про ситуацію на фронті та операції, зокрема на російській території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення українського лідера.

Так, керівник Головного управління розвідки доповів Володимиру Зеленському про вразливі місця, які є в Росії. «Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону», – каже він.

Крім того, глава держави доручив міністру оборони України Рустему Умєрову та головкому Олександру Сирському активізувати всі контакти з американською стороною. Президент додав, що очікує результатів цих контактів вже найближчим часом.

«Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл», – додав він.

Нагадаємо, ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України 28 червня атакували військові об’єкти в російському Брянську. Дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Як повідомлялося, на тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів, російське військово-політичне керівництво активно шукає нові способи для продовження агресивної війни проти України. Кремль намагається втягнути Лаос у війну, прикриваючись гуманітарними проєктами.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі