ЄС може незабаром ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії

Угорщина, яка зазвичай виступає проти рішень ЄС, спрямованих на підтримку України, наразі не висловлювалася проти пакету санкцій

Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Х (Twitter), передає «Главком».

За словами журналіста, Словаччина 3 липня отримала від Європейської комісії гарантії щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Це стало ключовим компромісом, який відкриває шлях до затвердження чергового пакета обмежень проти держави-агресора.

«Словаччина, схоже, отримала потрібні їй запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до 2027 року», – написав Джозвяк.

Він також додав, що ці домовленості можуть призвести до оперативного ухвалення нового, 18-го за рахунком, пакета санкцій ЄС проти Росії, спрямованого на подальший економічний тиск.

Крім того, за словами редактора, Угорщина, яка зазвичай виступає проти рішень ЄС, спрямованих на підтримку України, наразі не висловлювала відкритого спротиву цьому пакету санкцій.

Раніше ми писали, що троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

У спільній заяві сенатори Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріс Кунс (штат Делавер) розкритикували бездіяльність президента, наголосивши, що, попри наявність ефективних механізмів тиску на країну-агресора, Трамп нічого не робить. Вони наголосили, що розслідування має на меті з’ясувати, чому ця можливість була втрачена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними аналітиків, скасування нових обмежень послабило ефективність вже чинних санкцій. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до РФ потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення.