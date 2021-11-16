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    Буде заручником ситуації: «слуги» не збираються звільняти Ткаченка

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    11 листопада&nbsp;Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку - Буде заручником ситуації: «слуги» не збираються звільняти Ткаченка
    11 листопада Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку
    фото: glavcom.ua

    На думку Арахамії, міністр «психанув»

    Фракція «Слуги народу» не підтримає відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія на брифінгу.

    «Всі про це почули з новин, і я також. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там психанув і щось там написав. Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим», – пояснив Арахамія.

    «Просто не голосуватимемо – і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації», – додав нардеп.

    За словами Арахамії, Ткаченко мав обговорити рішення про своє бажання піти у відставку із членами фракції «Слуга народу».

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим.

    Раніше повідомлялося, що парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

    Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.

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    Теги: Мінкульт міністр відставка уряд Олександр Ткаченко Давид Арахамія фракція
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    Буде заручником ситуації: «слуги» не збираються звільняти Ткаченка