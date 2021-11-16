Буде заручником ситуації: «слуги» не збираються звільняти Ткаченка

На думку Арахамії, міністр «психанув»

Фракція «Слуги народу» не підтримає відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія на брифінгу.

«Всі про це почули з новин, і я також. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там психанув і щось там написав. Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим», – пояснив Арахамія.

«Просто не голосуватимемо – і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації», – додав нардеп.

За словами Арахамії, Ткаченко мав обговорити рішення про своє бажання піти у відставку із членами фракції «Слуга народу».

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим.

Раніше повідомлялося, що парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.