Мер Бердянська подав у відставку

За відставку мера мають проголосувати місцеві депутати

Міський голова Бердянська, що у Запорізькій області, Валерій Баранов подав у відставку. Своє рішення мер мотивував неможливістю працювати в умовах, що склалися у міській раді, інформує сайт міськради Бердянська.

«Після виборів я розумів, що працювати без більшості в міській раді буде складно, але сподівався, що поступово вдасться об'єднати всіх для того, щоб розвивати місто. Але дружньої роботи не склалося. Весь рік довелося працювати в умовах агресії та деструктиву», – заявив Баранов.

Зазначається, що після заяви про відставку міський голова залишив сесійну залу.

Мер також вибачився перед своїми виборцями за рішення про відставку та пообіцяв надалі допомагати місту.



Валерій Баранов був міським головою Бердянська з 1998 до 2007. 3 березня 2014 року виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив Баранова головою Запорізької ОДА. 27 жовтня 2014 року чиновник написав заяву про відставку за власним бажанням.



У листопаді 2020 року Валерій Баранов переміг на виборах міського голови Бердянська від Запорізької обласної організації політичної партії «За майбутнє».

Нагадаємо, наприкінці вересня у Запоріжжі мер подав у відставку. Своє рішення він пояснив станом здоров'я та рекомендаціями лікарів. Згодом Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера.

Напередодні Закарпатські депутати вдруге звільнили «слугу» Петрова з посади голови облради. Перед розглядом питання про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексій Петров виголосив заяву про відставку. Після першого голосування за дострокове припинення повноважень в обласній раді розпочалося протистояння між депутатами та керівництвом облради.

Нещодавно єдиний на Закарпатті мер від «Слуги народу» звільнився через конфлікт з депутатами.

А сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що мер Миколаєва потрапив до лікарні.

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