Рішення правильне: Шмигаль прокоментував причину відставки Ткаченка

В уряду наразі немає бачення, хто може замінити Олександра Ткаченка

Денис Шмигаль назвав виправданим розділення Мінкультури та Держкіно

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомий статус Держкіно. Це посилення», – заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, він не обговорював із Ткаченком причини його відставки. Немає у голови уряду і претендентів на вакантну посаду.

Раніше повідомлялося, що парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.

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