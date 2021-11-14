  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рішення правильне: Шмигаль прокоментував причину відставки Ткаченка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В уряду наразі немає бачення, хто може замінити Олександра Ткаченка - Рішення правильне: Шмигаль прокоментував причину відставки Ткаченка

    В уряду наразі немає бачення, хто може замінити Олександра Ткаченка

    Фото з відкритих джерел

    Денис Шмигаль назвав виправданим розділення Мінкультури та Держкіно

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомий статус Держкіно. Це посилення», – заявив Шмигаль.

    За словами прем'єр-міністра, він не обговорював із Ткаченком причини його відставки. Немає у голови уряду і претендентів на вакантну посаду.

    Раніше повідомлялося, що парламентська фракція «Слуги народу» проситиме міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не йти з посади.

    Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.

    Читайте також:
    Теги: міністр Олександр Ткаченко Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рішення правильне: Шмигаль прокоментував причину відставки Ткаченка