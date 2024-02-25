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Бум розлучень у парламенті. Чоловік одіозної депутатки встановлює, хто є батьком немовляти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бум розлучень у парламенті. Чоловік одіозної депутатки встановлює, хто є батьком немовляти
Людмила Марченко з чоловіком Іваном
фото з відкритих джерел

Процес розлучення Людмили Марченко триває щонайменше з квітня 2022 року

Депутатка від «Слуги народу» Людмили Марченко гучно розлучається з чоловіком-військовим Іваном Марченком. Гучний скандал довкола цього несподівано отримав ще один поворот – нардепка народила другу дитину й вимагала від чоловіка сплачувати аліменти. Той вирішив встановити, хто насправді є батьком немовляти. Про це йдеться у статті «Бум розлучень у парламенті. Драма «слуги» Марченко та війна за золото Вірастюків».

Процес розлучення депутатки триває щонайменше з квітня 2022 року. Спочатку Людмила Марченко почала стягувати аліменти з чоловіка на користь сина (за 2022 рік Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, де працює Іван Марченко, перерахувала 23,5 тис. грн аліментів). Законодавство не забороняє сплати аліментів, коли подружжя офіційно у шлюбі.

Людмила Марченко з чоловіком та сином
Людмила Марченко з чоловіком та сином
фото з відкритих джерел

Після стягнення аліментів Марченко пішла ще одним судом, вимагаючи вже розлучення. Феміда зупинила розгляд, оскільки чоловік перебував у лавах ЗСУ. Через рік, влітку 2023-го, жінка передумала і відкликала свій позов. Причиною послужила її вагітність – так зазначено у судовій ухвалі. Після народження доньки Людмила Марченко вкотре через суд «приструнила» чоловіка: Іван Марченко має сплачувати аліменти на утримання щойно народженої дитини до досягнення нею повноліття.

Утім, чоловік не визнав другої дитини і пішов до суду з’ясовувати, хто ж справжній батько. Зокрема, зараз триває судова молекулярно-генетична експертиза, яку Феміда доручила експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Адже, як повідомив Іван Марченко під час судового засідання, з лютого 2022 року не мав жодних контактів із дружиною-нардепкою.

Більше того чоловік Людмили Марченко намагався розлучитися після народження другої дитини. Однак Феміда не дозволила, оскільки дитині не виповнився рік (таку заборону містить Сімейний кодекс). Крім того, наприкінці осені 2023 року Марченки у суді поділили своє майно шляхом мирової угоди.

«Главком» намагався почути позицію кожного з подружжя Марченків. Людмила Марченко прочитала відповідне повідомлення у месенджері, але жодним чином не відреагувала. Адвокат Івана Марченка переадресував запит клієнту, але той також вирішив не коментувати процес.

Нагадаємо, у липні 2023-го парламентарка Марченко «прогриміла» на всю країну – Національне антикорупційне бюро оголосило їй підозру у зловживанні впливом через торгівлю дозволами на перетин кордону. Нині кримінальна справа розглядається Вищим антикорупційним судом.

Керівництво партії влади відреагувало на корупційний скандал. З одного боку, на догоду публіці пані Марченко було виключено з партії «Слуга народу». З іншого – вона й досі залишається членом парламентської монобільшості та входить до фракції «слуг народу».

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Теги: скандал аліменти розлучення

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