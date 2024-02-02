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«Жінки самі провокують зґвалтування». Ексректор Тернопільського педуніверу втрапив у скандал

Христина Петренко
glavcom.ua
«Жінки самі провокують зґвалтування». Ексректор Тернопільського педуніверу втрапив у скандал
У скандал втрапив викладач предмета «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя»
фото з відкритих джерел

Колишній ректор університету розповідав на парі, що «дівчата самі провокують зґвалтування»

Колишній ректор Тернопільського педуніверситету імені Гнатюка, викладач предмета «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» — Володимир Кравець втрапив у скандал через те, що «вирішив показати, що насправді має готувати до сімейного життя мамонтів». Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Інна Совсун.

За її словами, колишній ректор і теперішній радник ректора, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кравець розповідав на парі, що «дівчата самі провокують зґвалтування», а чоловік і жінка «часто по-різному розуміють згоду на секс».

«Також, виявляється, у світі мамонтів існує «чоловіча» логіка — «правильна, побудована на фактах». І «жіноча», яка «служить, щоб приховано управляти чоловіком», ґрунтується на принципі «як захочу, так і буде» й характеризується «загадковістю, несподіваністю, непередбачуваністю, незавершеністю фраз, розмовою натяками, приписуванням іншої причини». Про все це розповіла та виклала фото з лекції — одна зі студенток Юлія у своєму TikTok», – написала нардепка.

«Жінки самі провокують зґвалтування». Ексректор Тернопільського педуніверу втрапив у скандал фото 1
5 фото
На весь екран
Такі тези викладач демонстрував студентам
Фото: Інна Совсун

Вона повідомила, що вже відправила звернення про цю ситуацію в Міносвіти, до Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та в сам Тернопільський педуніверситет імені Гнатюка.

«З коментарів колишніх студентів я знаю, що Кравець не вчора почав транслювати свої печерні людожерські уявлення молодому поколінню. Я щаслива, що студенти й студентки нарешті перестали це сприймати й почали обурюватися. Вони великі молодці. Якщо його не зупинити, колишній ректор вкладатиме свою «мудрість» через майбутніх вчителів і вчительок в голови ще нашим онукам.

Але я також сподіваюся, що студенти реагуватимуть і на інші антинаукові твердження викладачів і викладачок, навіть не пов'язані з гендерними питаннями. Неприпустимо насаджувати антинауковий світогляд в інституціях, які мали б пропагувати науку. Науковий світогляд базується на фактах, на верифікованих дослідженнях, опублікованих в хороших джерелах з гарною репутацією. А з цим у нас поки великі проблеми», – додала Совсун.

Раніше повідомлялось про скандал, який спалахнув в Івано-Франківському медуніверситеті. Там викладачка кафедри загальної практики, фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського медуніверситету на парах вчила студентів лікувати пацієнтів парафіном, грязями й «російською банею», а також рекомендувала вивчати літературу 1984 року. 

Нагадаємо, в Україні скоротиться кількість закладів вищої освіти. Це пов'язано зі скороченням кількості випускників шкіл.

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Теги: студенти скандал Інна Совсун університет Тернопіль

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