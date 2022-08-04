Кучма розповів, в чому полягає фатальна помилка Путіна 

Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження»

Другий президент України Леонід Кучма проводить аналогії між вторгненням росіян та фашистів і впевнений, що зараз російський президент дуже прорахувався. Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

«Мені здається, що насправді, якщо говорити про емоційну складову, Путін сьогодні хотів би, щоб усе, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24-го лютого ніби не було. Адже бліцкриг провалився, причому провалився внаслідок фатального прорахунку Путіна. Саме так – це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там невинна «помилка», про яку говорять ті, хто хоче «зберегти обличчя» Путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш», – каже Кучма.

Якщо ж дивитися з більш функціональної точки зору, то Путін та його найближче оточення зараз хочуть насамперед збереження своєї влади, гарантії того, що російська держава фактично залишиться їхньою власністю, вважає Кучма. Для цього треба, щоб не похитнулася основа режиму.

«Щоб російський обиватель з манією величі отримав свою порцію наркотику, який створює ту саму віртуальну реальність, де він відчуває себе володарем світу і героїчним переможцем. Що влада буде продавати йому як перемогу? Що зможе. Руйнацію нашої інфраструктури та нашого промислового потенціалу, яку видаватиме за «демілітаризацію». Судилище над азовцями», яке оголосить тією міфічною «денацифікацією». Повну окупацію «ЛДНР», сухопутний коридор у Крим, дніпровську воду... Якщо ж підсумувати одним реченням, то Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо – шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність», – наголосив колишній очільник держави.

За словами експрезидента, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сформулював нашу позицію цілком чітко: за стіл переговорів ми сядемо лише після поразки Росії на полі бою. Тобто ми будемо обговорювати саме наші умови і наші вимоги, і це правильно. А обговорювати їх можна хоч із ким.

«Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін», – радить він українцям.

При цьому впевнено вірить, що український народ у цій війні виграє. Без компромісів з Путіним.

Нагадаємо, також Кучма вперше розповів, як зустрів війну.