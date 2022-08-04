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Кучма вперше розповів, як зустрів війну

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:27 glavcom.ua
Кучма вперше розповів, як зустрів війну
Експрезидент двічі очолював Україну
Дарка Оліфер/ Facebook

Другий очільник держави за 162 доби війни за кордон не виїздив 

Другий президент України Леонід Кучма зустрів початок війни у себе вдома в Києві і весь цей час нікуди не виїжджав. Каже, не хотів. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

«Мене, як і більшість мирних людей моєї країни, російське повномасштабне вторгнення застало у ліжку. Така вже традиція, напевне, у всіх фашистів, незалежно від країни та епохи, – нападати на нас о четвертій ранку… У перші дні війни російські винищувачі пролітали над нашим будинком, мало не чіпляючи дах. Мені одразу пропонували евакуюватися за кордон. Я відмовився. Більше до цього питання не поверталися. Я лишався в Україні з першого дня вторгнення», – сказав він. 

Кучма також поділився думками з приводу того, чи чекав війну в такому масштабі. 

«Це непросте питання. Психологічно, як людина свого покоління, я був готовий до війни – адже ще дитиною пережив першу фашистську окупацію моєї батьківщини. Стосовно агресивної природи путінської Росії в мене ілюзій теж не було ще з 2003 року, коли під час першої спроби московського зазіхання на український Крим я віддав наказ стріляти на ураження, якщо росіяни таки спробують вдертися на наш острів Тузла. І я розумів реальний рівень російської загрози, адже був непогано поінформований з різних джерел», – відповів експрезидент.

Але, попри все це, російська навала стала для колишнього президента України потрясінням.  

«Напевне, я до останнього підсвідомо сподівався, що в того, хто віддав цей нелюдський наказ, таки лишалося щось людське», – зауважив Кучма. 

Нагадаємо, раніше другий президент України Леонід Кучма оприлюднив звернення до українців з приводу війни в Україні, яку розв'язала Росія.

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Теги: Леонід Кучма війна

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