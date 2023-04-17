Чи воює РФ китайською зброєю: Данілов прокоментував злиті документи Пентагону

Україна не бачить, для чого Китай має зараз постачати зброю РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, коментуючи статтю The Washington Post про те, що в опублікованих секретних документах Пентагону нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну зброю Росії.

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«Якщо б вона тут з’явилася, ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо», – сказав секретар РНБО.

Данілов запевнив, якщо китайська зброя все ж з'явиться в російських окупантів, Україна одразу проінформує наше суспільство і світ.

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«Але виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю РФ. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними. Тому замаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню», – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Пекін у відповідь на злиті документи Пентагону заявив, що не буде продавати зброю жодній зі сторін війни – ні агресорці Росії, ні Україні.