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Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
Російський диктатор та президент Китаю
фото з відкритих джерел

Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети

У злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Але там намагаються зберегти це в таємниці. Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи.

Сам документ отримав назву «Доповідь про спостереження», підготовлений Офісом Директора Національної розвідки. Він підготовлений як «Короткий огляд нещодавніх повідомлень і вибраних матеріалів від спільноти». І має гриф «Цілком таємно» зі суворим обмеженням щодо поширення.

Зазначається, що Китай планував поставки техніки, замаскувавши їх під цивільні предмети.

Відповідну інформацію там отримали завдяки прослуховуванню Служби зовнішньої розвідки Росії. Розвідка нібито повідомила, що Центральна військова комісія схвалила такі поставки.

Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Раніше повідомлялося, що витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки.

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Теги: США документи росія Китай

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