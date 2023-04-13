Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post

Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети

У злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Але там намагаються зберегти це в таємниці. Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам документ отримав назву «Доповідь про спостереження», підготовлений Офісом Директора Національної розвідки. Він підготовлений як «Короткий огляд нещодавніх повідомлень і вибраних матеріалів від спільноти». І має гриф «Цілком таємно» зі суворим обмеженням щодо поширення.

Зазначається, що Китай планував поставки техніки, замаскувавши їх під цивільні предмети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідну інформацію там отримали завдяки прослуховуванню Служби зовнішньої розвідки Росії. Розвідка нібито повідомила, що Центральна військова комісія схвалила такі поставки.

Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Раніше повідомлялося, що витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки.