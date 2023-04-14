Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії

Міністр закордонних справ КНР запевнив, що Китай залишиться нейтральним і не допомагатиме РФ

Китай не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на спільній прес-конференції зі своєю колегою з Німеччини Анналєною Бербок.

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«Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай займає розумну і відповідальну позицію. Китай не буде поставляти зброю відповідним сторонам конфлікту, а також буде керувати і контролювати експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил», – заявив дипломат.

Таким чином, Цинь Ган – найвищий за рангом китайський чиновник, який публічно спростував плани поставок зброї в Росію. Крім того, міністр в черговий раз заявив про готовність Пекіна допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

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Голова МЗС Німеччини, що виступала вже після Цинь Гана, дорікнула Китаю за небажання прямо засудити російське вторгнення.

«Я повинна бути чесною і сказати, що маю питання - чому позиція Китаю не включає заклик до агресора Росії припинити війну?» – сказала Бербок, стоячи поруч з главою китайського МЗС.

Жодної відповіді на цю репліку не було. У цілому ж Бербок схвально висловилася щодо готовності Китаю виступити посередником у врегулюванні війни.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

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Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.