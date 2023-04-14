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Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії
Китай також контролюватиме поставки товарів подвійного призначення в Росію
скріншот з трансляції

Міністр закордонних справ КНР запевнив, що Китай залишиться нейтральним і не допомагатиме РФ

Китай не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на спільній прес-конференції зі своєю колегою з Німеччини Анналєною Бербок.

«Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай займає розумну і відповідальну позицію. Китай не буде поставляти зброю відповідним сторонам конфлікту, а також буде керувати і контролювати експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил», – заявив дипломат.

Таким чином, Цинь Ган – найвищий за рангом китайський чиновник, який публічно спростував плани поставок зброї в Росію. Крім того, міністр в черговий раз заявив про готовність Пекіна допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

Голова МЗС Німеччини, що виступала вже після Цинь Гана, дорікнула Китаю за небажання прямо засудити російське вторгнення.

«Я повинна бути чесною і сказати, що маю питання - чому позиція Китаю не включає заклик до агресора Росії припинити війну?» – сказала Бербок, стоячи поруч з главою китайського МЗС.

Жодної відповіді на цю репліку не було. У цілому ж Бербок схвально висловилася щодо готовності Китаю виступити посередником у врегулюванні війни.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії.  Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Теги: росія зброя Китай

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