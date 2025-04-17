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Чи зменшилася кількість ударів по Україні? Президент оцінив результати «перемирʼя» з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи зменшилася кількість ударів по Україні? Президент оцінив результати «перемирʼя» з РФ
За словами президента, російські війська щодня атакують українські міста, вбиваючи невинних людей
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський: «Якщо при ударах збільшується кількість загиблих, то яке це припинення вогню?»

Російська Федерація справді зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

«Обстріли дронами, ракетами, включно з балістичними продовжуються, їх менше не стало», – зазначив президент.

За словами Зеленського, подібні дії РФ не можна вважати припиненням вогню, оскільки ворог досі продовжує вбивати мирних людей.

«Якщо при ударах збільшується кількість загиблих, то яке це припинення вогню?» – зазначив президент, наводячи приклади обстрілів зокрема Кривого Рогу і міста Суми.

Нагадаємо, українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

До слова, увечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто Дніпро безпілотниками. Внаслідок російської атаки у місті спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

Як повідомлялося, російська армія знищила льодову арену в Центральному районі Херсона, застосувавши чотири керовані авіабомби.

Теги: перемир'я обстріл Володимир Зеленський

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