Україна та США досі не визначили, як слідкувати за частковим припиненням вогню

За словами президента, на фоні масованих атак недоречно говорити про послаблення тиску на Росію

У ніч проти 26 березня Російська Федерація не атакувала українську енергетику

Технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Eurovision News.

«Я думаю, що складна історія з моніторингом цього [часткового припинення вогню]. Поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде», – каже він.

Президент наголосив, що у ніч проти 26 березня не було атак по енергетиці.

«Були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними. І тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. А Україна не відповідала по енергетиці також», – пояснив президент.

Зеленський заявив, що росіянам ніхто не вірить, тому він не знає, випадковість це чи ні, що тієї ночі не було ударів по енергетиці.

«Тому й треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій цивільній інфраструктурі. Тому що це легше моніторити. Але ми подивимося, що буде далі. Безумовно, важливо, хто моніторить і хто на себе бере відповідальність. Чекаємо від США на це», – додав український лідер.

Як наголосив президент, на фоні масованих атак недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо, оскільки РФ щодня затягує війну.

Нагадаємо, напередодні, 25 березня, в Ер-Ріяді відбувся новий раунд перемовин представників США та РФ. За підсумками цих перемовин президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні припинення вогню в Україні.

Також Трамп повідомив, що Штати «аналізують» умови, висунуті РФ щодо угоди про перемир'я у Чорному морі. Зауважимо, серед таких умов є, зокрема, часткове скасування санкцій.

До слова, Росія намагається встановити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі, однак ця спроба зазнає невдачі.