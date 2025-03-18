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Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Путіним: деталі діалогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Путіним: деталі діалогу
Президенти США та Росії проведуть розмову 18 березня
фото з відкритих джерел

Трамп раніше заявляв, що він впевнений у готовності Росії до перемир’я з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Як інформує «Главком», про це американський лідер написав у Truth Social. 

У соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував допис, в якому зазначив, що розмовлятиме з Путіним про війну в Україні. За його словами, багато елементів угоди щодо України узгоджено, але ще багато чого залишилося.

«Я дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним», – написав він.

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Путіним: деталі діалогу фото 1

Господар Білого дому повторює, що зараз тисячі молодих людей гинуть на фронті. «Щотижня на фронті гинуть 2 500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися негайно», зауважив Трамп.

Як відомо, 18 березня має відбутись діалог між президентами США та Росії. Трамп неодноразово анонсував розмову з Путіним. Він ще раз це підтвердив 17 березня під час розмови з журналістами.

Тоді ж Трамп сказав: «Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції... Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів».

За його словами, він також обговорить із Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні.

Також на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що Трамп і Путін обговорять електростанцію, що розташована на кордоні Росії та України.

Ймовірно, йдеться про Запорізьку атомну електростанцію.

«Ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз», – каже вона.

У Білому домі також повідомили, що президент США буде готовий «використати важелі тиску» на РФ, якщо майбутні переговори з Путіним щодо України не виправдають очікувань.

Відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розраховує, що президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть продуктивну розмову завдяки прихильності американського лідера до мирного вирішення питання миру  в Україні. 

Раніше ми писали, що американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. 

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Теги: путін Дональд Трамп переговори перемир'я

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