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«Є питання, які треба вирішувати». Зеленський провів Ставку щодо підготовки військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Є питання, які треба вирішувати». Зеленський провів Ставку щодо підготовки військових
Президент заявив, що усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись
фото: president.gov.ua

Зеленський: Була доповідь щодо програми з контрактом «18–24», доповідали щодо перших результатів програми

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про проведену Ставку із військовим керівництвом країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні сторінки глави держави. 

«Провів сьогодні Ставку. Різні питання. Зокрема, підготовка наших воїнів, модернізація підготовки. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати», – заявив Зеленський.

Також була доповідь щодо програми з контрактом «18–24», доповідали щодо перших результатів програми.

«Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників», – заявив Зеленський.

Президент додав, що усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості.

Нагадаємо, Сили оборони України розширили перелік підрозділів, які підписуватимуть контракти на службу з військовозобов'язаними, котрі не досягли мобілізаційного віку. Заступник голови Офісу президента України Павло Паліса поділився переліком бригад, передає «Главком».

Повідомляється, що в українській армії найближчим часом буде розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав розташування 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Під час зустрічі президент України вручив бійцям нагороди. Про це повідомляють в Офісі президента України. 

«Доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. Поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки. Відзначив наших воїнів державними нагородами. Дякую за знищення окупанта. Дякую за службу», – йдеться у повідомленні.

Також у Харкові Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету.

Теги: військові Володимир Зеленський

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