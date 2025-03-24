Столичні патрульні показали відео з нагрудних камер в ніч обстрілу 23 березня (відео)

У ніч на 23 березня атрульні пліч-о-пліч із рятувальниками та медиками евакуйовували містян і домашніх тварин

Нагрудні камери патрульних Києва зафіксували, що відбувалося у місті під час обстрілу

Понад п'ять годин київські патрульні разом з іншими спецслужбами допомагали містянам, поки ворог у ніч на 23 березня запускав дрони по мирному місту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«На відео з нагрудних камер поліцейських – обстріл столиці, що стався в ніч із 22 на 23 березня. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджено будинки, споруди, автівки та заклад дошкільної освіти», – написала пресслужба патрульної поліції під відео у мережі.

Зазначається, що патрульні пліч-о-пліч із рятувальниками та медиками евакуйовували містян і домашніх тварин, а також допомагали розгубленим громадянам дістатися найближчих укриттів.

«Знову цинічно, знову вночі, знову по дорослих і дітях, які мирно відпочивали вдома. Цей удар – ще одне свідчення того, що ворог діє підло, а небезпека залишається постійною. Попри це, наші поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати й допомагати», – йдеться у дописі.

Патрульні закликали жителів міста не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя. У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло. 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.