Атака на Кропивницький: ворожі дрони поцілили по вулиці Миру (фото)

У Кропивницькому обійшлось без жертв, але є поранені

У ніч на 20 березня російські терористи завдали масованих ударів по Кропивницькому. Очільник Кропивницької ОВА Андрій Райкович повідомив про наслідки атаки, передає «Главком».

Росіяни завдали масованих ударів по Кропивницькому фото: Андрій Райкович

«Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку», – написав Райкович.

Він повідомив, що у місті через російську атаку розбита цивільна інфраструктура. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.

У Кропивницькому є руйнування внаслідок ворожої атаки фото: Андрій Райкович

«Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», – додав очільник Кропивницької ОВА.

Райкович також повідомив, що обійшлось без жертв. Однак є поранені, серед них дитина. Медики оперативно надають постраждалим першу невідкладну допомогу. Також з постраждалими працюють психологи ДСНС.

Росіяни вдарили по Кропивницькому фото: Андрій Райкович

«На місці провів засідання оперативного штабу. Буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків», – написав він.