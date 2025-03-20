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Атака на Кропивницький: ворожі дрони поцілили по вулиці Миру (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака на Кропивницький: ворожі дрони поцілили по вулиці Миру (фото)
У Кропивницькому внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки
фото: Андрій Райкович

У Кропивницькому обійшлось без жертв, але є поранені

У ніч на 20 березня російські терористи завдали масованих ударів по Кропивницькому. Очільник Кропивницької ОВА Андрій Райкович повідомив про наслідки атаки, передає «Главком».

Росіяни завдали масованих ударів по Кропивницькому
Росіяни завдали масованих ударів по Кропивницькому
фото: Андрій Райкович

«Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку», – написав Райкович.

Він повідомив, що у місті через російську атаку розбита цивільна інфраструктура. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.

У Кропивницькому є руйнування внаслідок ворожої атаки
У Кропивницькому є руйнування внаслідок ворожої атаки
фото: Андрій Райкович

«Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», – додав очільник Кропивницької ОВА.

Райкович також повідомив, що обійшлось без жертв. Однак є поранені, серед них дитина. Медики оперативно  надають постраждалим першу невідкладну допомогу. Також з постраждалими працюють психологи ДСНС.

Росіяни вдарили по Кропивницькому
Росіяни вдарили по Кропивницькому
фото: Андрій Райкович

«На місці провів засідання оперативного штабу. Буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків», – написав він.

 

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Теги: інфраструктура дитина поранення обстріл Кропивницький

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