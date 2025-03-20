Атака на Кропивницький: ворожі дрони поцілили по вулиці Миру (фото)
У Кропивницькому обійшлось без жертв, але є поранені
У ніч на 20 березня російські терористи завдали масованих ударів по Кропивницькому. Очільник Кропивницької ОВА Андрій Райкович повідомив про наслідки атаки, передає «Главком».
«Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку», – написав Райкович.
Він повідомив, що у місті через російську атаку розбита цивільна інфраструктура. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки.
«Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», – додав очільник Кропивницької ОВА.
Райкович також повідомив, що обійшлось без жертв. Однак є поранені, серед них дитина. Медики оперативно надають постраждалим першу невідкладну допомогу. Також з постраждалими працюють психологи ДСНС.
«На місці провів засідання оперативного штабу. Буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків», – написав він.
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